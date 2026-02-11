«Чужой среди своих»: Богомолов попросил об отставке с поста ректора Школы-студии МХАТ
Богомолов попросил освободить его от должности ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В своем обращении Богомолов пожелал учебному заведению и его руководству удачи и терпения.
«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал режиссер.
Это решение стало неожиданным поворотом в ситуации, которая началась еще 23 января, когда министр культуры назначила Богомолова исполняющим обязанности ректора. Назначение вызвало волну критики со стороны выпускников и части театрального сообщества.
Так, группа выпускников Школы-студии МХАТ направила открытое письмо главе Минкульта, в котором просила пересмотреть это решение. Их главным аргументом было то, что пост ректора должен занимать воспитанник именно этой школы, а не выпускник ГИТИСа.
Театральный критик Глеб Ситковский в эфире Радио РБК предположил, что Богомолов, столкнувшись с неприятием внутри коллектива, принял решение уйти. В качестве наиболее логичного преемника Ситковский назвал художественного руководителя Театра им. Пушкина Евгения Писарева, который является преподавателем Школы-студии и имеет значительный опыт руководства.
Ранее стало известно, что билеты на спектакль с участием вышедшего из колонии по УДО Михаила Ефремова разобрали за четыре часа.