«Чужой среди своих»: Богомолов попросил об отставке с поста ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В своем обращении Богомолов пожелал учебному заведению и его руководству удачи и терпения.

«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал режиссер.

Это решение стало неожиданным поворотом в ситуации, которая началась еще 23 января, когда министр культуры назначила Богомолова исполняющим обязанности ректора. Назначение вызвало волну критики со стороны выпускников и части театрального сообщества.

Так, группа выпускников Школы-студии МХАТ направила открытое письмо главе Минкульта, в котором просила пересмотреть это решение. Их главным аргументом было то, что пост ректора должен занимать воспитанник именно этой школы, а не выпускник ГИТИСа.

Театральный критик Глеб Ситковский в эфире Радио РБК предположил, что Богомолов, столкнувшись с неприятием внутри коллектива, принял решение уйти. В качестве наиболее логичного преемника Ситковский назвал художественного руководителя Театра им. Пушкина Евгения Писарева, который является преподавателем Школы-студии и имеет значительный опыт руководства.

Ранее стало известно, что билеты на спектакль с участием вышедшего из колонии по УДО Михаила Ефремова разобрали за четыре часа.