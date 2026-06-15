Гарик Сукачев сбил дрон на концерте

Финал музыкального фестиваля на аэродроме «Пески» в Петрозаводске запомнился эпатажным поведением лидера группы «Бригада С» Гарика Сукачева. Артист был заметно нетрезв и совершал неожиданные поступки прямо на сцене, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Сукачев швырял микрофон, а затем подошел к баянистке из своей группы и поцеловал ее. Но на этом он не остановился. Музыкант решил устроить охоту за квадрокоптером, который вел съемку концерта с воздуха. Несколько попыток сбить дрон не удавались, но в конце концов артисту это удалось — он сбил аппарат руками.

Утомившись от погони, артист попросил у кого-то сигарету и закурил прямо на сцене. А затем, по свидетельствам очевидцев, бросил тлеющий окурок в толпу зрителей.

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