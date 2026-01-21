Дана Борисова объяснила свою жесткую критику в адрес дочери Полины желанием помочь

Телеведущая Дана Борисова решила раскрыть мотивы своей публичной критики в адрес подрастающей дочери Полины. В интервью Общественной Службе Новостей она заявила , что за ее резкими комментариями скрывается не желание унизить, а попытка помочь. По словам звезды, в ее собственном прошлом не хватало такого направляющего внимания, и теперь она стремится стать для дочери тем строгим ориентиром, которого у нее самой не было.

Борисова подробно объяснила свою позицию: когда Полина набирает вес, мать не видит смысла в похвале, считая своей задачей мотивировать ее к изменениям. Она прямо заявила, что многие улучшения во внешности дочери — например, форма носа или грудь — стали результатом ее настойчивости и инвестиций. Однако теледива с горечью отмечает, что ее усилия быстро забываются, а любая критика мгновенно превращает ее в глазах дочери в «плохую мать».

Такая динамика привела к открытому конфликту в цифровом пространстве. Полина периодически публикует посты, представляющие мать в невыгодном свете, что Борисову глубоко ранит. Она признается, что обижается, когда ее гиперопеку воспринимают как унижение, и в порыве эмоций даже заявляет о готовности полностью замолчать, чтобы не провоцировать дочь. При этом Борисова апеллирует к собственному опыту, ведь она сама много лет сталкивалась с жесткой критикой своей внешности и научилась не обращать на нее внимания.

Ранее психолог сообщила, как упреки Даны Борисовой сломали личность ее дочери.