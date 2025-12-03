Дана Борисова призналась, что «подсела» на препарат для похудения

Телезвезда Дана Борисова нашла, как ей кажется, способ обрести пищевую свободу. После того как она начала курс инъекций препарата «Оземпик», известного своим действием на снижение веса, ее подход к питанию кардинально изменился. Теперь она не придерживается строгих диет, позволяя себе есть практически все, что хочет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Раскрывая свою новую стратегию, Борисова объясняет, что использует препарат циклами. Когда она замечает начало набора веса, то возобновляет уколы, которые, по ее словам, позволяют быстро скорректировать последствия гастрономических вольностей. Она признается, что «подсела» на этот метод, хотя и отмечает наличие побочных эффектов, индивидуальных для каждого организма, поэтому настоятельно не рекомендует повторять ее опыт без консультации с врачом.

С одной стороны, ведущая обрела психологический комфорт, избавившись от постоянных ограничений. С другой — ее признание звучит как история о зависимости от препарата, который используется не столько для лечения, сколько как средство быстрой компенсации за периоды нездорового питания. Из радикальных запретов в ее рационе остались лишь алкоголь и газированные напитки.

