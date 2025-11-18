«Не могу достучаться»: Борисова заявила о сложных отношениях с дочерью

Телеведущая Дана Борисова продолжает публично выражать глубокую тревогу из-за сложных отношений со своей дочерью Полиной. В интервью Общественной Службе Новостей звезда призналась , что все ее попытки наладить контакт пока остаются безрезультатными, а ее главным желанием к Дню матери стало возвращение дочери.

Борисова с горечью констатирует, что их некогда близкие отношения, наполненные совместным времяпрепровождением и теплыми звонками, теперь разрушены. Она прямо обвиняет в этом нового ухажера Полины, пиарщика, работающего с Дмитрием Дибровым, предполагая, что тот использует ее дочь в корыстных целях для повышения собственной известности. По мнению теледивы, Полина не осознает этого манипулирования, а все попытки матери «достучаться» до нее блокируются.

В итоге эта семейная драма приобретает характер публичного конфликта, где надежда на примирение сталкивается с обвинениями в корыстном влиянии. Борисова продолжает верить, что дочь одумается, однако пока их разрыв лишь углубляется, оставляя телезвезду с ощущением, что у нее «украли ребенка».

