Дана Борисова спасла дочь Полину от тюрьмы, забрав заявление о краже

Телеведущая Дана Борисова впервые раскрыла истинные причины, по которым она спасла свою дочь Полину от тюремного срока, забрав заявление о краже крупной суммы из полиции. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда объяснила, что пошла на этот шаг из жалости к наследнице, несмотря на неопровержимые доказательства.

После неприятного инцидента стражи правопорядка действительно провели осмотр и обнаружили отпечатки рук 19-летней Полины на комоде, где Борисова хранила свои сбережения. Сумма пропажи составила не менее 120 тыс. рублей. Как призналась телеведущая, девушка хотела потратить эти деньги на съем отдельного жилья после очередной ссоры с матерью.

Сама Дана изначально была настроена решительно и написала заявление, однако сотрудники правоохранительных органов долго отговаривали ее от этого шага. Стражи правопорядка предупредили, что поступок Полины тянет на реальный срок — лишение свободы до пяти лет. По закону, после подачи заявления у потерпевшего есть всего три дня, чтобы отозвать процедуру. Борисова успела приостановить процесс в последний момент.

В итоге телеведущая решила пожалеть дочь и не ломать ей жизнь судимостью. При этом, по словам Даны, ключевую роль в урегулировании конфликта сыграл отец Полины, бизнесмен Максим Аксенов. Он в очередной раз спас наследницу от последствий, так как сама девушка отказывалась идти на контакт с матерью. Борисова с горечью отметила, что за этот поступок не услышала от дочери даже элементарного «спасибо».

Ранее она назвала ложью обвинения дочери в избиении.