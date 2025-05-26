Дану Борисову возмутили заявления о похудении звезд с помощью «Оземпика»

Фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева на днях заявила, что знаменитости, похудевшие на препарате для диабетиков «Оземпик», обрели стройность, но при этом потеряли свежесть кожи и молодость. Телеведущая Дана Борисова категорически не согласилась с данным заявлением. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По ее словам, она похудела на препарате «Оземпик» на 12 килограммов, однако позже потерянные килограммы к ней не вернулись, а цвет лица и кожи звезда считает естественным и весьма привлекательным.

Телеведущая добавила, что только не Лопыревой с ее натянутым лицом со всех сторон рассказывать, кто как выглядит и у кого какой цвет кожи, и пожелала ей просветления и доброты.

По ее мнению, побочные эффекты указанного препарата проявляются в виде временных проблем со зрением, диареи, тошноты, головокружения, обмороками.

Ранее диетолог Соломатина назвала препарат, позволивший жене Цекало так похудеть.