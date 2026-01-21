Даниил Медведев высказался на тему смены гражданства

Российские теннисист Даниил Медведев в ходе пресс-конференции на турнире Большого шлема Australian Open высказался на тему смены спортивного гражданства.

В 2025 году сразу пять российских теннисисток перешли под флаги других стран: Дарья Касаткина выступает за Австралию, Анастасия Потапова — за Австрию, Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова — за Узбекистан.

Медведев заявил, что полностью понимает сменивших гражданство спортсменов и ни в коей мере не собирается их осуждать, но сам он о таком шаге никогда не задумывался.

«Верю, что место, где ты родился, имеет большое значение. Политика и остальные вещи — это другое дело. Повторюсь, многие игроки меняют гражданство, и среди них есть мои друзья. Это их выбор», — сказал Медведев.

На Australian Open Даниил Медведев преодолел уже два круга. В среду, 21 января, россиянин обыграл француза Кентена Алиса (6:7, 6:3, 6:4, 6:2). В третьем круге Медведев сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Ранее сменившая гражданство и ставшая австралийкой Дарья Касаткина проиграла в первом же матче Открытого чемпионата Австралии.