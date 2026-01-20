Ставшая австралийкой Касаткина проиграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии
Теннисистка Дарья Касаткина сыграла свой первый матч на турнире Большого шлема Australian Open в качестве представительницы Австралии.
В марте 2025 года бывшая россиянка получила спортивное австралийское гражданство и вид на жительство в этой стране, а недавно стала полноценной гражданкой Австралии.
Первый матч на новой «родине» в этом качестве получился для экс-россиянки неудачным, она уступила 126-й ракетке мира чешке Николе Бартуньковой (6:7, 6:0, 3:6) и выбыла из турнира.
Лучшим достижением Касаткиной на Australian Open остается выход в четвертый круг турнира в прошлом году. В конце 2022 года теннисистка занимала восьмое место в рейтинге WTA, а в настоящее время откатилась на 43-ю позицию. За карьеру Касаткина выиграла восемь турниров WTA.
Ранее Дарья Касаткина призналась, что еще не ощущает себя австралийкой в полной мере, так как минувший год прошел в разъездах по всему миру, и она еще не успела пожить в стране.