Музыкальный критик Соседов назвал причины отсутствия популярности хитов Пугачевой у молодежи

Многие хиты прошлых лет обрели вторую жизнь после того, как они прозвучали в современной обработке. Ряд из них снова стали популярными, когда их исполнили кумиры молодежи. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему далеко не все шлягеры, под которые ностальгирует поколение миллениалов и старше, пришлись по вкусу даже после перезапуска. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, весьма много песен группы «Комбинация» и иных коллективов, о существовании которых многие подростки даже не подозревают, стали снова хитами благодаря кинематографу. Так, вновь вернулась популярность хитам группы «Ласковый май» после выхода фильма «Слово пацана». Также среди молодежи популярны песни группы «Комбинация». Причина этого в том, что создателям удалось попасть в эпоху, передать смыслы, сюжет и вставить грамотно музыку, которая стала лейтмотивом всей мыльной оперы.

Критик добавил, что в этой ситуации сработал эффект генетической памяти. Тем не менее далеко не каждая песня повторит такой успех. Так, у Пугачевой подобной волны популярности не будет, поскольку ее и так знают все.

По его мнению, именно кинематограф и перепевка старых хитов кумирами современности дает возможность композициям из прошлого вновь попадать в музыкальные чарты.

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