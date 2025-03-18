Данис Зарипов посетовал на нехватку рабочих на своем заводе по производству клюшек

Трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал агентству «Татар Информ» о том, что происходит с его заводом по производству хоккейных клюшек «ЗаряД» в Набережных Челнах.

Зарипов пояснил, что завод загружен максимально, но на предприятии остро ощущается нехватка рабочей силы. Причем в Набережных Челнах это касается не только его завода.

«Уходят на предприятия, которые производят беспилотники, где зарплаты, соответственно, совсем другие. Когда предлагают в два-три раза больше, ни один человек не усидит», — сказал Зарипов.

Знаменитый хоккеист завершил карьеру в 2023 году в 42 года. Зарипов является рекордсменом по числу проведенных матчей в чемпионате России.

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