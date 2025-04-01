Дарья Трепова накопила 270 тыс. руб. долгов после осуждения за терроризм

Дарья Трепова, осужденная за терроризм, имеет перед государством долг в размере около 270 тыс. руб. В эту сумму входят обязательные платежи по индивидуальному предпринимательству (ИП) на сумму 96 тыс. руб., а также задолженность по коммунальным услугам, составляющая 170 тыс. руб., сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее Трепова планировала заниматься онлайн-торговлей книгами, однако ее планы изменились из-за участия в террористической деятельности.

Несмотря на прекращение предпринимательской деятельности и закрытие ИП в декабре прошлого года, за ней сохранилась обязанность погасить накопившиеся взносы.

Аналогично, задолженность за коммунальные услуги осталась привязанной к квартире, унаследованной Треповой после смерти отца. На обе суммы долга начисляются штрафы.

Предполагается, что для погашения долгов Треповой потребуется не менее двух лет работы в швейном цехе исправительной колонии № 2 в Мордовии, где она будет шить военную форму, получая зарплату в размере 22 440 руб. в месяц.

Известны случаи, когда другие заключенные в данном регионе успешно оспаривали в суде гораздо меньшие суммы долгов за коммунальные услуги, ссылаясь на невозможность их оплаты из мест лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах.