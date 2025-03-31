Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах

Суд в Париже вынес решение, признав экс-кандидата в президенты Франции и лидера ультраправой политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и восемь других депутатов оппозиционного движения виновными по делу о присвоении средств в Европейском парламенте. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идет о деле, связанном с присвоением финансов, которые предназначались для найма парламентских ассистентов и выплаты им заработной платы в Европейском парламенте. Ле Пен и других депутатов «Национального объединения» обвинили в злоупотреблении бюджетными средствами.

По информации РИА Новости, ключевым моментом в решении суда должно было стать положение, согласно которому Ле Пен не сможет быть избрана на государственные должности. Таким образом, оппозиционного политика могут не допустить к участию в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с лидером оппозиции Франции Марин Ле Пен и назвал ее будущим президентом страны.