Даже не подходила к гробу: раскрыты шокирующие подробности смерти Алентовой на прощании с Лобоцким

Трагическая гибель народной артистки России Веры Алентовой, случившаяся 25 декабря, обрастает подробностями, которые многие коллеги называют «мистическим финалом». Актриса Юлия Рутберг раскрыла детали последних минут жизни 83-летней звезды, став свидетелем двойного прощания у стен Театра имени Маяковского. Подробности она рассказала в разговоре с VOICE .

По роковому стечению обстоятельств Вера Валентиновна ушла из жизни, приехав почтить память своего партнера по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого, скончавшегося ранее от онкологии. Несмотря на почтенный возраст, Алентова прибыла на панихиду в элегантном образе и с огромным букетом цветов. Однако подняться на сцену для прощальной речи ей было не суждено — резкий сбой в работе сердца произошел прямо в стенах учреждения.

Очевидцы наблюдали душераздирающую картину: от здания театра одновременно отъезжали два автомобиля — катафалк с телом Лобоцкого и реанимация, в которой врачи отчаянно боролись за жизнь Алентовой. Спустя всего 19 минут после госпитализации сердце легенды советского кино остановилось окончательно.

«Она не успела даже выйти на сцену — приехала на прощание с огромным букетом, прекрасно выглядела. Но у нее случился сбой сердца. И когда мы выходили из театра, от театра отъезжало две машины: Толин катафалк на кладбище и скорая помощь Веры Алентовой...», — заключила Рутберг.

Для творческой среды эта смерть стала не только личной потерей, но и метафорическим завершением великой истории любви. Юлия Рутберг подчеркнула, что такой финал мог «срежиссировать» только покойный супруг актрисы Владимир Меньшов, воссоединив на небесах двух главных героев своей картины «Зависть богов».

Смерть Алентовой вызвала волну соболезнований от первых лиц культуры: Ивана Урганта, Олега Басилашвили, Алики Смеховой и Маргариты Симоньян, которые отметили ее уникальную стойкость и преданность профессии до последнего вздоха.

Вера Алентова до последнего дня сохраняла социальную активность и верность профессиональному долгу. Ее уход спустя 4,5 года после смерти мужа стал символическим завершением эпохи «Меньшовского кино». Дочь актрисы, Юлия Меньшова, уже подтвердила статус семейного воссоединения «где-то на небесах», опубликовав архивные снимки родителей.

Прощание с Верой Алентовой пройдет в ее родном Театре имени Пушкина 29 декабря.

