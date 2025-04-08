Де Брюйне может стать одноклубником Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может перейти в «Интер Майами» по окончании сезона в АПЛ, пишет The Athletic.

По данным издания, клуб, за который выступает Лионель Месси, имеет приоритетное право подписания игрока в МЛС. У каждого клуба лиги есть список из пяти желанных футболистов из-за рубежа (нечто вроде драфта). В список «Интера Майами» входит бельгиец, и это означает, что клуб имеет право вести с ним переговоры раньше других.

Кевин де Брюйне, проведший в «Манчестер Сити» 10 лет и завоевавший с клубом 16 трофеев, уже сообщил, что покинет «Ман Сити». По окончании сезона 33-летний футболист станет свободным агентом.

Пребывание в английском клубе КДБ назвал «лучшей главой» своей футбольной истории.