Де Ниро — Лев, Ди Каприо — Скорпион: у каких знаменитостей ваши знаки зодиака, и что вас связывает

Знаки зодиака — довольно популярная тема. Особенно если она касается голливудских знаменитостей и других иностранных звезд. С их помощью можно попытаться узнать своих кумиров получше.

Продолжаем рассказывать о знаках зодиака известных людей.

Рак

Раки — это чувствительные и эмпатичные персоны. Они легко проникаются проблемами окружающих, при этом редко делятся своими. Это осторожные, но расчетливые люди.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ] Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ] Фото: [ Vianney Le Caer/AP/TASS ] Фото: [ Evandro Inetti/Zuma\TASS ] Фото: [ NEIL HALL/EPA/TASS ]

Этот знак зодиака носят актеры Бенедикт Камбербэтч, Том Круз, Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне и Харрисон Форд.

Лев

Львов описывают как самоуверенных и гордых людей. У них сильный характер, они решительны и амбициозны.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ] Фото: [ AP/ТАСС ] Фото: [ Соцсети ] Фото: [ AP/TASS ] Фото: [ Zuma\TASS ]

Львы часто становятся звездами и находят себя на поприще киноискусства. Например, как Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Шарлиз Терон, Мила Кунис, Дэниел Рэдклифф.

Дева

Представители знака зодиака Дева склонны к порядку и чистоте. Они внимательны к своему здоровью и материальному положению. Всегда следят за своим кругом общения и часто утомляются от контактов с людьми.

Фото: [ ERIC THAYER/EPA/ТАСС ] Фото: [ Richard Shotwell/AP/TASS ] Фото: [ GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/TASS ] Фото: [ Christopher Smith/AP/TASS ] Фото: [ Chris Pizzello/AP/TASS ]

Среди звезд эти черты характерны для актера Криса Пайна, режиссера Тима Бертона и актрис Сальмы Хайек, Кэмерон Диас и Зендеи.

Весы

Весы, как следует из названия этого знака, очень уравновешены. Это личности с развитым навыком разрешения конфликтов. Они дипломатичные, сдержанные и очень редко выходят из себя.

Фото: [ IMAGO/MediaPunch/ТАСС ] Фото: [ CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS ] Фото: [ Zuma\TASS ] Фото: [ Chris Pizzello/Invision/AP/TASS ] Фото: [ IMAGO/Future Image/ТАСС ]

Такими чертами наделены модель Ким Кардашьян, актеры Уилл Смит и Эзра Миллер, рэпер Эминем и актриса Марион Котийяр

Скорпион

Скорпионы — люди со сложным характером. Часто они скептически относятся к новой информации и бывают пессимистичны. Неравнодушны к славе и власти. При этом Скорпионы терпеливы и всегда добиваются своего.

Фото: [ EPA/ТАСС ] Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ] Фото: [ Соцсети ] Фото: [ AP/TASS ] Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Скорпионов очень много среди голливудских звезд. К этому знаку относятся Леонардо Ди Каприо, Скарлетт Йоханссон, Вупи Голдберг, Джулия Робертс и Райан Гослинг.

Стрелец

Стрельцов отличает повышенная выносливость, активность и нетерпеливость. У них много энергии, поэтому они часто добиваются быстрых результатов в том, что им интересно.

Фото: [ ALLISON DINNER/EPA/ТАСС ] Фото: [ Chris Pizzello/AP/ТАСС ] Фото: [ Evan Agostini/AP/TASS ] Фото: [ Vianney Le Caer/AP/TASS ] Фото: [ Evan Agostini/AP/TASS ]

Такой настрой разделяют артисты Сэмюэл Л. Джексон, Джейк Джилленхол, Бен Стиллер, Мила Йовович и Зои Кравиц.

Ранее мы писали о звездах с другими знаками зодиака.