Де Ниро — Лев, Ди Каприо — Скорпион: у каких знаменитостей ваши знаки зодиака, и что вас связывает

Культура и спорт
Richard Shotwell/AP/TASS

Фото: [Richard Shotwell/AP/TASS]

Знаки зодиака — довольно популярная тема. Особенно если она касается голливудских знаменитостей и других иностранных звезд. С их помощью можно попытаться узнать своих кумиров получше.

Продолжаем рассказывать о знаках зодиака известных людей.

Рак

Раки — это чувствительные и эмпатичные персоны. Они легко проникаются проблемами окружающих, при этом редко делятся своими. Это осторожные, но расчетливые люди.

Екатерина Чеснокова/©РИА Новости

Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]

Екатерина Чеснокова/©РИА Новости

Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]

Vianney Le Caer/AP/TASS

Фото: [Vianney Le Caer/AP/TASS]

Evandro Inetti/Zuma\TASS

Фото: [Evandro Inetti/Zuma\TASS]

NEIL HALL/EPA/TASS

Фото: [NEIL HALL/EPA/TASS]

Этот знак зодиака носят актеры Бенедикт Камбербэтч, Том Круз, Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне и Харрисон Форд.

Лев

Львов описывают как самоуверенных и гордых людей. У них сильный характер, они решительны и амбициозны.

Екатерина Чеснокова/©РИА Новости

Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]

AP/ТАСС

Фото: [AP/ТАСС]

Соцсети

Фото: [Соцсети]

AP/TASS

Фото: [AP/TASS]

Zuma\TASS

Фото: [Zuma\TASS]

Львы часто становятся звездами и находят себя на поприще киноискусства. Например, как Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Шарлиз Терон, Мила Кунис, Дэниел Рэдклифф.

Дева

Представители знака зодиака Дева склонны к порядку и чистоте. Они внимательны к своему здоровью и материальному положению. Всегда следят за своим кругом общения и часто утомляются от контактов с людьми.

ERIC THAYER/EPA/ТАСС

Фото: [ERIC THAYER/EPA/ТАСС]

Richard Shotwell/AP/TASS

Фото: [Richard Shotwell/AP/TASS]

GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/TASS

Фото: [GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/TASS]

Christopher Smith/AP/TASS

Фото: [Christopher Smith/AP/TASS]

Chris Pizzello/AP/TASS

Фото: [Chris Pizzello/AP/TASS]

Среди звезд эти черты характерны для актера Криса Пайна, режиссера Тима Бертона и актрис Сальмы Хайек, Кэмерон Диас и Зендеи.

Весы

Весы, как следует из названия этого знака, очень уравновешены. Это личности с развитым навыком разрешения конфликтов. Они дипломатичные, сдержанные и очень редко выходят из себя.

IMAGO/MediaPunch/ТАСС

Фото: [IMAGO/MediaPunch/ТАСС]

CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS

Фото: [CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS]

Zuma\TASS

Фото: [Zuma\TASS]

Chris Pizzello/Invision/AP/TASS

Фото: [Chris Pizzello/Invision/AP/TASS]

IMAGO/Future Image/ТАСС

Фото: [IMAGO/Future Image/ТАСС]

Такими чертами наделены модель Ким Кардашьян, актеры Уилл Смит и Эзра Миллер, рэпер Эминем и актриса Марион Котийяр

Скорпион

Скорпионы — люди со сложным характером. Часто они скептически относятся к новой информации и бывают пессимистичны. Неравнодушны к славе и власти. При этом Скорпионы терпеливы и всегда добиваются своего.

EPA/ТАСС

Фото: [EPA/ТАСС]

Екатерина Чеснокова/©РИА Новости

Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]

Соцсети

Фото: [Соцсети]

AP/TASS

Фото: [AP/TASS]

Екатерина Чеснокова/©РИА Новости

Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]

Скорпионов очень много среди голливудских звезд. К этому знаку относятся Леонардо Ди Каприо, Скарлетт Йоханссон, Вупи Голдберг, Джулия Робертс и Райан Гослинг.

Стрелец

Стрельцов отличает повышенная выносливость, активность и нетерпеливость. У них много энергии, поэтому они часто добиваются быстрых результатов в том, что им интересно.

ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

Фото: [ALLISON DINNER/EPA/ТАСС]

Chris Pizzello/AP/ТАСС

Фото: [Chris Pizzello/AP/ТАСС]

Evan Agostini/AP/TASS

Фото: [Evan Agostini/AP/TASS]

Vianney Le Caer/AP/TASS

Фото: [Vianney Le Caer/AP/TASS]

Evan Agostini/AP/TASS

Фото: [Evan Agostini/AP/TASS]

Такой настрой разделяют артисты Сэмюэл Л. Джексон, Джейк Джилленхол, Бен Стиллер, Мила Йовович и Зои Кравиц.

Ранее мы писали о звездах с другими знаками зодиака.

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