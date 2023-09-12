Де Ниро — Лев, Ди Каприо — Скорпион: у каких знаменитостей ваши знаки зодиака, и что вас связывает
Фото: [Richard Shotwell/AP/TASS]
Знаки зодиака — довольно популярная тема. Особенно если она касается голливудских знаменитостей и других иностранных звезд. С их помощью можно попытаться узнать своих кумиров получше.
Продолжаем рассказывать о знаках зодиака известных людей.
Рак
Раки — это чувствительные и эмпатичные персоны. Они легко проникаются проблемами окружающих, при этом редко делятся своими. Это осторожные, но расчетливые люди.
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Фото: [Vianney Le Caer/AP/TASS]
Фото: [Evandro Inetti/Zuma\TASS]
Фото: [NEIL HALL/EPA/TASS]
Этот знак зодиака носят актеры Бенедикт Камбербэтч, Том Круз, Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне и Харрисон Форд.
Лев
Львов описывают как самоуверенных и гордых людей. У них сильный характер, они решительны и амбициозны.
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Фото: [AP/ТАСС]
Фото: [Соцсети]
Фото: [AP/TASS]
Фото: [Zuma\TASS]
Львы часто становятся звездами и находят себя на поприще киноискусства. Например, как Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Шарлиз Терон, Мила Кунис, Дэниел Рэдклифф.
Дева
Представители знака зодиака Дева склонны к порядку и чистоте. Они внимательны к своему здоровью и материальному положению. Всегда следят за своим кругом общения и часто утомляются от контактов с людьми.
Фото: [ERIC THAYER/EPA/ТАСС]
Фото: [Richard Shotwell/AP/TASS]
Фото: [GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/TASS]
Фото: [Christopher Smith/AP/TASS]
Фото: [Chris Pizzello/AP/TASS]
Среди звезд эти черты характерны для актера Криса Пайна, режиссера Тима Бертона и актрис Сальмы Хайек, Кэмерон Диас и Зендеи.
Весы
Весы, как следует из названия этого знака, очень уравновешены. Это личности с развитым навыком разрешения конфликтов. Они дипломатичные, сдержанные и очень редко выходят из себя.
Фото: [IMAGO/MediaPunch/ТАСС]
Фото: [CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS]
Фото: [Zuma\TASS]
Фото: [Chris Pizzello/Invision/AP/TASS]
Фото: [IMAGO/Future Image/ТАСС]
Такими чертами наделены модель Ким Кардашьян, актеры Уилл Смит и Эзра Миллер, рэпер Эминем и актриса Марион Котийяр
Скорпион
Скорпионы — люди со сложным характером. Часто они скептически относятся к новой информации и бывают пессимистичны. Неравнодушны к славе и власти. При этом Скорпионы терпеливы и всегда добиваются своего.
Фото: [EPA/ТАСС]
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Фото: [Соцсети]
Фото: [AP/TASS]
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Скорпионов очень много среди голливудских звезд. К этому знаку относятся Леонардо Ди Каприо, Скарлетт Йоханссон, Вупи Голдберг, Джулия Робертс и Райан Гослинг.
Стрелец
Стрельцов отличает повышенная выносливость, активность и нетерпеливость. У них много энергии, поэтому они часто добиваются быстрых результатов в том, что им интересно.
Фото: [ALLISON DINNER/EPA/ТАСС]
Фото: [Chris Pizzello/AP/ТАСС]
Фото: [Evan Agostini/AP/TASS]
Фото: [Vianney Le Caer/AP/TASS]
Фото: [Evan Agostini/AP/TASS]
Такой настрой разделяют артисты Сэмюэл Л. Джексон, Джейк Джилленхол, Бен Стиллер, Мила Йовович и Зои Кравиц.
Ранее мы писали о звездах с другими знаками зодиака.