Шакира — водолей, Бекхэм — телец: узнайте, у каких знаменитостей ваш Знак Зодиака, и чем вы похожи
Фото: [Соцсети]
Фанаты постоянно следят за жизнью любимых звезд: знают, с кем они встречаются, в какие рестораны ходят и каких домашних питомцев заводят. Однако самые простые и банальные факты о знаменитостях часто ускользают из внимания.
Иногда селебрити ближе к нам, чем кажутся. У нас может быть много общего благодаря гороскопам. Рассказываем о Знаках Зодиака известных людей. Какие-то из них родились под теми же звездами, что и вы.
Козерог
Козерогов описывают как целеустремленных, стойких и ответственных людей. Они всегда готовы к трудностям, помогают окружающим, но часто скрывают свои чувства и не прощают обид.
Фото: [Chris Young/AP/TASS]
Фото: [Rob Grabowski/AP/TASS]
Фото: [JUSTIN LANE/EPA/ТАСС]
Фото: [Joel C Ryan/AP/ТАСС]
Фото: [Frederic Kern/Zuma/TASS]
Среди знаменитостей такими чертами наделены звезды фильма «Оружейный барон» Николас Кейдж и Джаред Лето, а также известные актеры Брэдли Купер, Орландо Блум и Жерар Депардье.
Водолей
Водолеи — личности спокойного темперамента, но сталкиваются с перепадами настроения. Они не любят рутину, ищут интересную работу и часто пытаются выделиться в толпе.
Фото: [Соцсети]
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Фото: [AP/ТАСС]
Фото: [Соцсети]
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Такое описание очень подходит рожденным под этим Знаком певцам Гарри Стайлсу и Джастину Тимберлейку, актрисе Дженнифер Энистон, певице Шакире и актеру Тому Хиддлстону.
Рыбы
Люди со Знаком Зодиака Рыбы очень отзывчивы и эмпатичны. Они добрые и мечтательные. В то же время Рыбы очень чувствительные и ранимые.
Фото: [Kay Blake/Zuma\TASS]
Фото: [Zuma\TASS]
Фото: [Casey Rodgers/AP/TASS]
Фото: [Jordan Strauss/AP/ТАСС]
В список звезд с этим Знаком Зодиака входят актер Курт Рассел, поп-артист Джастин Бибер, а также актрисы Дженнифер Лав Хьюитт и Лили Коллинз.
Овен
Овны — активные и нередко эмоциональные персоны. Часто они бывают нетерпеливыми и много рискуют, потому что всегда сфокусированы на своих целях.
Фото: [Chris Pizzello/Invision/AP]
Фото: [Chris Pizzello/Invision/AP/TASS]
Фото: [WU HAO/EPA/ТАСС]
Фото: [Chris Pizzello/AP/TASS]
Фото: [Andy Kropa/AP/TASS]
Среди знаменитых Овнов можно выделить много талантливых артистов: Роберта Дауни-младшего, Юэна Макгрегора, Джеки Чана, Эдди Мерфи и Эмму Уотсон.
Телец
Для Тельцов характерна терпеливость и упорное следование своим целям. В отличие от Овнов, Тельцы ведут себя спокойно и сдержанно — они много рассуждают и думают, прежде чем принять решение.
Фото: [AP/TASS]
Фото: [Peter Joneleit/Zuma/ТАСС]
Фото: [AP/TASS]
Фото: [Chris Pizzello/Invision/AP]
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
В то же время представители этого знака зодиака бывают ленивы и ставят в приоритет удовольствия и наслаждение жизнью. Такими чертами обладают певица Адель, футболист Дэвид Бекхэм, а также актеры Дуэйн Джонсон, Дэнни Трехо и Джордж Клуни.
Близнецы
Люди знака зодиака Близнецы — это независимые, активные и азартные личности. Они любят привлекать внимание, но в то же время склонны быть неуверенными в себе.
Фото: [imago images/MediaPunch]
Фото: [Vianney Le Caer/AP/TASS]
Фото: [Соцсети]
Фото: [Zuma\TASS]
Фото: [CLEMENS BILAN/EPA/TASS]
Такие качества свойственны американскому рэперу Канье Уэсту, актрисе Николь Кидман, а также актерам Крису Эвансу, Майклу Джей Фоксу и Питеру Динклэйджу.
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