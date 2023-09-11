Шакира — водолей, Бекхэм — телец: узнайте, у каких знаменитостей ваш Знак Зодиака, и чем вы похожи

Фанаты постоянно следят за жизнью любимых звезд: знают, с кем они встречаются, в какие рестораны ходят и каких домашних питомцев заводят. Однако самые простые и банальные факты о знаменитостях часто ускользают из внимания.

Иногда селебрити ближе к нам, чем кажутся. У нас может быть много общего благодаря гороскопам. Рассказываем о Знаках Зодиака известных людей. Какие-то из них родились под теми же звездами, что и вы.

Козерог

Козерогов описывают как целеустремленных, стойких и ответственных людей. Они всегда готовы к трудностям, помогают окружающим, но часто скрывают свои чувства и не прощают обид.

Фото: [ Chris Young/AP/TASS ] Фото: [ Rob Grabowski/AP/TASS ] Фото: [ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС ] Фото: [ Joel C Ryan/AP/ТАСС ] Фото: [ Frederic Kern/Zuma/TASS ]

Среди знаменитостей такими чертами наделены звезды фильма «Оружейный барон» Николас Кейдж и Джаред Лето, а также известные актеры Брэдли Купер, Орландо Блум и Жерар Депардье.

Водолей

Водолеи — личности спокойного темперамента, но сталкиваются с перепадами настроения. Они не любят рутину, ищут интересную работу и часто пытаются выделиться в толпе.

Фото: [ Соцсети ] Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ] Фото: [ AP/ТАСС ] Фото: [ Соцсети ] Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Такое описание очень подходит рожденным под этим Знаком певцам Гарри Стайлсу и Джастину Тимберлейку, актрисе Дженнифер Энистон, певице Шакире и актеру Тому Хиддлстону.

Рыбы

Люди со Знаком Зодиака Рыбы очень отзывчивы и эмпатичны. Они добрые и мечтательные. В то же время Рыбы очень чувствительные и ранимые.

Фото: [ Kay Blake/Zuma\TASS ] Фото: [ Zuma\TASS ] Фото: [ Casey Rodgers/AP/TASS ] Фото: [ Jordan Strauss/AP/ТАСС ]

В список звезд с этим Знаком Зодиака входят актер Курт Рассел, поп-артист Джастин Бибер, а также актрисы Дженнифер Лав Хьюитт и Лили Коллинз.

Овен

Овны — активные и нередко эмоциональные персоны. Часто они бывают нетерпеливыми и много рискуют, потому что всегда сфокусированы на своих целях.

Фото: [ Chris Pizzello/Invision/AP ] Фото: [ Chris Pizzello/Invision/AP/TASS ] Фото: [ WU HAO/EPA/ТАСС ] Фото: [ Chris Pizzello/AP/TASS ] Фото: [ Andy Kropa/AP/TASS ]

Среди знаменитых Овнов можно выделить много талантливых артистов: Роберта Дауни-младшего, Юэна Макгрегора, Джеки Чана, Эдди Мерфи и Эмму Уотсон.

Телец

Для Тельцов характерна терпеливость и упорное следование своим целям. В отличие от Овнов, Тельцы ведут себя спокойно и сдержанно — они много рассуждают и думают, прежде чем принять решение.

Фото: [ AP/TASS ] Фото: [ Peter Joneleit/Zuma/ТАСС ] Фото: [ AP/TASS ] Фото: [ Chris Pizzello/Invision/AP ] Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

В то же время представители этого знака зодиака бывают ленивы и ставят в приоритет удовольствия и наслаждение жизнью. Такими чертами обладают певица Адель, футболист Дэвид Бекхэм, а также актеры Дуэйн Джонсон, Дэнни Трехо и Джордж Клуни.

Близнецы

Люди знака зодиака Близнецы — это независимые, активные и азартные личности. Они любят привлекать внимание, но в то же время склонны быть неуверенными в себе.

Фото: [ imago images/MediaPunch ] Фото: [ Vianney Le Caer/AP/TASS ] Фото: [ Соцсети ] Фото: [ Zuma\TASS ] Фото: [ CLEMENS BILAN/EPA/TASS ]

Такие качества свойственны американскому рэперу Канье Уэсту, актрисе Николь Кидман, а также актерам Крису Эвансу, Майклу Джей Фоксу и Питеру Динклэйджу.

Ранее мы писали про знаменитостей с инвалидностью.