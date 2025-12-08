Дегтярев назвал «страшилками» разговоры о росте зарплат российских игроков при ужесточении лимита

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью ТАСС высказался об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Он прокомментировал один из главных аргументов противников ужесточения, которые считают, что затеянная Минспортом реформа приведет к необоснованному увеличению зарплат у российских игроков.

«Разговоры про необоснованный рост зарплат российских игроков в случае ужесточения лимита — это страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована», — заявил Дегтярев.

По его словам, те, кто поумнее, как только началось обсуждение вопроса о лимите, стали действовать, выискивая по академиям молодых игроков, заключения с ними соглашения, а шумят — те, кто поглупее.

В настоящее время действует лимит на легионеров — 13 в заявке, восемь на поле. К 2028 году планируется, что он будет сокращен до 10/5.

Ранее «Краснодар» продлил контракты с вингером Жоау Батчи и защитником Витором Торменой.