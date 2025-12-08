«Краснодар» продлил контракты с двумя важными игроками

Оба футболиста связали свои отношения с российским клубом до 2029 года.

27-летний Жоау Батчи, имеющий гражданство Анголы и Португалии, перешел в «Краснодар» из португальского «Шавиша» в сентябре 2022 года за €1,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провел 27 игр за клуб во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал восемь передач. В матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2) Батчи стал автором победного мяча.

29-летний бразильский центральный защитник Витор Тормена выступает за «Краснодар» с августа 2023 года, когда был куплен у португальской «Браги» за €3 млн. В нынешнем сезоне в активе игрока гол и результативная передача в 24 матчах.

По итогам летне-осенней части сезона РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 40 очков в 18 матчах.