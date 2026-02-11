Дегтярев рассказал, что ждет страны, препятствующие допуску российских спортсменов

Он указал, что, несмотря на допуск россиян и белорусов в ряде видов спорта, находятся страны-организаторы соревнований, который пытаются запретить им въезд. Однако международные федерации начали наказывать такие страны лишением их соревнований.

«Я предупреждал и поляков, и прибалтов на всех наших международных форумах и встречах: будет вот так. Федерация тяжелой атлетики приняла решение лишить Польшу первенства Европы. За что? Потому что они не смогли письменно гарантировать, что будет допуск всем атлетам, включая россиян и белорусов», — сказал Дегтярев.

В качестве еще одного примера он привел Эстонию, которая по аналогичной причине лишилась первенства Европы по фехтованию. Дегтярев подчеркнут, что если правительства таких стран продолжает вести себя «вероломно», то у них не останется никаких соревнований, кроме национальных первенств.

Ранее Михаил Дегтярев высказался о ситуации с отстранением российских легкоатлетов.