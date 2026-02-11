Министр спорта РФ резко высказался о главе World Athletics

Он сообщил, что в настоящее время решается вопрос о юридическом статусе ОКР. После этого МОК должен вынести положительное решение о полноценном возврате всех видов спорта.

Глава Минспорта отметил, что далеко не во всех международных федерациях нормально относятся к возвращению россиян.

«Например, есть отмороженная легкая атлетика. Ее возглавляет Себастьян Коу. Редкий русофоб, отмороженный человек. Вот он уже 10 лет Россию в легкую атлетику не пускает. Допинг, спецоперация… вот он наглухо стоит, насмерть», — сказал Дегтярев.

Себастьян Коу возглавляет World Athletics с 2015 года. Через несколько месяцев при активном содействии Коу было приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики в международной организации. Несмотря на выполнение ВФЛА всех антидопинговых требований, она так и не была восстановлена.

Ранее Михаил Дегтярев назвал президента ИИХФ Люка Тардифа «редким негодяем».