Дегтярев рассказал, как могут наказать страны, препятствующие допуску россиян

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью ТАСС рассказал , что Международный олимпийский комитет (МОК) может наказать страны, которые препятствуют участию в международных соревнованиях допущенных российских спортсменов.

В частности, российские пловцы не смогли принять участие в чемпионате Европы на короткой воде в Польше из-за позиции властей страны.

По словам Дегтярева, в МОК обсуждают санкции в отношении таких стран.

«Я вам больше скажу, недавно я сказал, что МОК на нашей стороне, и не шутил. Президент МОК Кирсти Ковентри и ее команда публично и непублично дает понять всем странам, которые ограничивают въезд спортсменам, что они ответят за это тем, что у них просто не будет больше международных соревнований», — сказал глава Минспорта.

Дегтярев отметил, что, в первую очередь, это касается Польши, Чехии и ряда других восточноевропейских стран, которые проводят особенно оголтелую русофобскую политику. Удивление министра вызвал тот факт, что даже в странах Западной Европы более лояльно относятся к участию российских спортсменов.

Ранее тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что возвращению российских спортсменов будут рады 80% иностранцев.