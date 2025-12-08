Тренер сборной Италии заявил, что 80% иностранцев рады возвращению российских лыжников

Известный тренер по лыжным гонкам Маркус Крамер, работающий со сборной Италии, рассказал в эфире «Матч ТВ» о том, как иностранные спортсмены воспринимают возвращение россиян на международную арену.

Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая теперь обязана допустить российских спортсменов к олимпийскому отбору в нейтральном статусе.

«Несколько лет я мечтал, чтобы россияне вернулись на Кубок мира, а потом выступали на Олимпиаде. Сейчас у нас одна сильная страна Норвегия в мужских гонках. Это не очень хорошо, нам нужна конкуренция, а такое возможно только с участием России. Я говорил с итальянской командой. Они все как один говорят, что счастливы, что вновь могут соревноваться с русскими», — сказал Крамер.

Он сообщил, что общался с представителями других европейских сборных. По его мнению, примерно 80% иностранных лыжников выступает за возвращение России, причем таковые есть даже в скандинавских странах, правительства которых проводят откровенно русофобскую политику.

