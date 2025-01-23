Дегтярев рассказал, в каких городах РФ могут пройти Игры ШОС в 2026 году

Летние Игры ШОС 2026 года пройдут в России, в нескольких городах, среди которых Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщил ТАСС на пресс-конференции Михаил Дегтярев, министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета.

Он подчеркнул, что только Москва и Санкт-Петербург обладают необходимыми возможностями для приема такого количества участников, хотя еще имеется несколько потенциальных городов.

По информации министра, в программу мероприятий возможно включение 21 вида спорта. В этом году в Китае запланировано проведение встречи высокопоставленных спортивных чиновников ШОС. Россия предложила свою инициативу, которая получила поддержку со стороны Китая.

Соглашение о проведении Игр ШОС было достигнуто в июне. В июле министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС о готовности Казани принять часть соревнований в рамках этих Игр.

Ранее сообщалось, что подмосковный баскетбольный клуб «Химки» вышел в «Финал четырех» Кубка России.