Подмосковный баскетбольный клуб вышел в «Финал четырех» Кубка России

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» вышел в «Финал четырех» Кубка России, ему удалось обыграть клуб «Парма» по итогам двух встреч. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Хочу поздравить команду и весь с клуб с победой и выходом в „Финал четырех“. Спасибо всем, кто в нас верил и всегда поддерживает», — сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

В ведомстве уточнили, что «Парма» выступает в дивизионе выше — в Единой лиге ВТБ. До конца игр этот баскетбольный клуб являлся фаворитом в противостоянии. В итоге «Химки» выиграли со счетом 94:75. Самым результативным игроком в составе подмосковной команды признали Александр Мальцев (22 очка).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.