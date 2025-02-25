Дегтярев: Россия выступит на ОИ-2028 в США в полном составе с флагом и гимном

Представители России будут участвовать в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, которые состоятся с 14 по 30 июля. Об этом в эфире спортивного телеканала «Матч ТВ» сообщил Михаил Дегтярев, занимающий пост министра спорта Российской Федерации и главы Олимпийского комитета России.

По его словам, мировой спорт без россиян теряет зрелищность, и в МОК это отлично понимают. Все последнее время ведутся кулуарные переговоры по возвращению отечественных атлетов на Олимпийские игры.

«Не буду говорить, с кем мы общаемся. Это большие начальники. Идет курс на послабление ограничений для «зимников», и на полных порах готовимся к Олимпийским играм 2028 года. Думаю, там все будет у нас хорошо, там будем в полном составе и с флагом, и с гимном», — отметил Дегтярев.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допускать российских атлетов к соревнованиям только в нейтральном статусе. При этом они должны соответствовать ряду условий: не иметь отношения к вооруженным силам и не представлять командные виды спорта.

На Олимпийских играх в Париже в соревнованиях приняли участие 15 российских спортсменов.

Ранее теннисист Даниил Медведев назвал «жестью» свое состояние после отравления в Дохе.