Дегтярев сообщил об увеличении финансирования на спорт из федерального бюджета

Он сообщил, что после согласования с депутатами Госдумы и правительством в проекте федерального бюджета на 2026 год заложены расходы на спорт в размере 74,5 млрд руб. — на 9,5% больше, чем в текущем году.

«Средства будут направлены на развитие массового спорта, строительство инфраструктуры и поддержку регионов. За три года построим 80 капитальных и 111 модульных объектов, включая регионы Новороссии и Донбасса. Благодаря поправке, включенной в проект бюджета по инициативе депутатов еще в прошлом году, ежегодно на капремонт спортивных объектов в регионах будет выделяться 2 млрд рублей. В 2026 году планируется отремонтировать 57 объектов», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Михаил Дегтярев, уже объявивший об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ, рассмотрит полный запрет на иностранцев в матчах Кубка России по футболу.