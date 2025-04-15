Дегтярев вернул христианские кресты на эмблему Минспорта

На эмблему министерства возвращены православные кресты на коронах двуглавого орла.

Ранее Дегтярев в эфире «Соловьев Live» рассказывал, что был удивлен нахождением на эмблеме ромбиков вместо крестов. Он не пояснил, когда и по чьей инициативе произошли эти изменения, но пообещал привести эмблему в соответствие.

Дегтярев возглавляет Министерство спорта РФ с мая 2024 года, а в декабре он был избран и президентом Олимпийского комитета России.

Ранее Михаил Дегтярев высказался за разрешение продажи пива на стадионах. Вырученные деньги он предложил направлять на развитие спортивных объектов.