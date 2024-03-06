Делегация Московской области продолжает принимать гостей на своем стенде в рамках ВФМ-2024

Более трехсот членов делегации Московской области продолжают принимать участие в активностях на разных площадках Всемирного фестиваля молодежи. Так, Асанов Сапармурат из Подольска занял второе место в турнире по панну-футболу, организованному командой «Уличной Классики». Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Подмосковная молодежь достойно представляет регион. 5 марта участники из Московской области были на встрече с Первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко. Кроме того, они участвуют в разных программах, например, творческих и спортивных. Я уверена, что эта поездка в Сочи помогла им проверить свои силы, прокачать их скиллы и стать еще круче!», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Также стенд Московской области продолжает принимать гостей фестиваля. На площадке не бывает затишья, здесь всегда играет музыка, представители иностранных делегаций поют свои народные песни, выступают спикеры в рамках Открытого микрофона, на мастер-классах ребята создают уникальные украшения, открытки и многое другое. Также, например, Данила Жиганшин профессиональный танцор из Коломны показал участникам мастер-класс по хип-хопу и выступил судьей на танцевальном поединке.

«Нашими главными задачами было сделать не только полезный стенд с интересной и насыщенной программой, но и наполнить его теплом и атмосферой дружбы и любви. Каждый день фестиваля — это целый калейдоскоп ярких впечатлений. Ждем не дождемся, когда иностранные делегации приедут к нам в Подмосковье, и мы сможем познакомиться поближе», — отметила Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры России».