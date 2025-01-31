Дело о депортации принца Гарри из США рассмотрят в суде

Принца Гарри, герцога Сассекски могут депортировать из США, пишет Super со ссылкой на Daily Mail. Первое судебное заседание пройдет в скором времени.

По данным источника, причина депортации кроется в укрывании Гарри информации об употреблении запрещенных веществ, о чем он рассказал в своих мемуарах. Когда герцог подавал документы на гражданство США, он обязан был проинформировать соответствующие органы о своем опыте.

Однако, как пишет издание, информация о том, что принц не упомянул об этом факте своей юности, может не соответствовать реальности. Возможно, при подаче документов он все-таки рассказал об этом, однако данные никак не помешали уполномоченным службам выдать гражданство.

В таком случае, уточняет Daily Mail, обвинять будут администрацию экс-президента США Джо Байдена, которая никак не отреагировала на это.

Если Гарри все-таки депортируют из Соединенных Штатов, такой исход событий, сообщают источники, не особо отразится на его настроении. Ходят слухи, что в отношениях с супругой — Меган Маркл, у принца тоже не все так гладко. А вот на родине — в Британии, Гарри жду родственники для примирения.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл осталась без работы ради помощи пострадавшим при пожарах в США.