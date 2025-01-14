Меган Маркл осталась без работы ради помощи пострадавшим при пожарах в США

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, оказалась без работы из-за лесных пожаров в Калифорнии, сообщил портал TMZ.

По своей инициативе она решила перенести премьеру первого сезона программы «С любовью, Меган» вместе с сопутствующими мероприятиями. Новая дата выхода ее шоу на Netflix назначена на 4 марта.

В настоящее время Маркл намерена оказать помощь жителям Лос-Анджелеса, пострадавшим от огня. Она выразила благодарность команде Netflix за понимание и поддержку в перенесении даты запуска.

Сильные пожары вспыхнули в Лос-Анджелесе 7 января, изначально затронув прибрежный район Пасифик-Палисейдс, а затем возникли новые очаги возгорания. Ураганный ветер усугубляет ситуацию, способствуя распространению огня, а нехватка воды в гидрантах затрудняет борьбу с пламенем.

Ранее Байден сообщил, что на восстановление Лос-Анджелеса нужны будут десятки миллиардов долларов.