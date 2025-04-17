Демидов установил рекорд франшизы: за один день «Монреаль» продал джерси на $250 тыс.

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» установил рекорд франшизы по продажам клубных джерси за один день, реализовав свитера с фамилией 19-летнего россиянина Ивана Демидова на сумму $250 тыс.

Любопытно, что клуб начал продавать джерси с номером 91 (под таким Демидов играл за петербургский СКА), но затем россиянин получил свитер с номером 93. Впрочем, поспешившим приобрести джерси с «неправильным» номером не стоит расстраиваться, предположительно, в следующем сезоне Демидову вернут его 91-й номер.

В своем дебютном матче против «Чикаго Блэкхокс» (3:4) Демидов отметился голом и передачей и был признан первой звездой матча.

С россиянином, выбранным на драфте-2024 под общим пятым номером, в Монреале связывают большие надежды. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему Демидов так важен для «Канадиенс».