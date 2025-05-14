День открытых дверей пройдет в центре «Авангард»

День открытых дверей пройдет в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот» в Одинцово.

Мероприятие состоится 17 мая. В программе — торжественное открытие Аллеи Героев СВО, экскурсии по центру, курс начальной военной подготовки, показательный бой десантников, выставка военной техники.

Также пройдут различные спортивные мероприятия: зарядка и мастер-классы от чемпионов страны, стрельба в электронном тире, эстафеты и военные квесты, мастер-классы по армейскому многоборью. Кроме того, посетителей ждут розыгрыши призов, концерт и полевая кухня.

Для гостей организуют регулярные маршруты от станции метро «Парк Победы» и от железнодорожной станции «Голицыно». Дата проведения: 17 мая. Возрастное ограничение 0+.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске.