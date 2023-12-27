День Подмосковья стартовал на выставке «Россия»: на стенде региона заработала нейросеть, рисующая открытки

Сегодня на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит День Московской области. На стенде региона уже собираются гости.

Особый интерес у посетителей вызывают интерактивные капсулы — три двери, за которыми начинаются «прогулки» по самым значимым достопримечательностям, производствам и другим локациям Подмосковья.

Также продолжает работать интерактивный стол с информацией о президентских проектах, которые реализуются в Московской области. Уже есть желающие сыграть в игру по мотивам «Добродела».

Кроме того, сегодня на стенде Московской области с помощью GigaChat от Сбера можно будет подробно разобраться в том, как работает искусственный интеллект. Нейросеть поможет написать письмо или создать уникальную открытку, которую можно отправить по почте. Открытки получаются красивыми, а письма — душевными.

Фото: [ «Подмосковье сегодня» ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что на стенде Подмосковья на выставке «Россия» отражен весь колорит региона.