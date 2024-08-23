День российского кино отметят в библиотеках Подмосковья

В следующий вторник в подмосковных библиотеках представят программу мероприятий, приуроченных ко Дню российского кино. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят лектории, кинопросмотры, тематические беседы, мастер-классы на тему кинематографа. В ведомстве уточнили, что в библиотеках Луховиц, Мытищ, Щелкова, Истры и ряда других округов также работают клубы кинолюбителей, киноклубы, киношколы и творческие студии. Другую информацию о событиях в библиотеках региона можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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