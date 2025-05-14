Роберт Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Награду, присуждаемую за выдающийся вклад в развитие киноискусства, вручил актеру Леонардо Ди Каприо, его коллега по фильмам «Убийцы цветочной луны» и «Жизнь этого парня».

Роберт Де Ниро, известный американский актер, стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» на 78-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщило издание Variety.

Как пишет агентство Reuters, во время своей речи на церемонии награждения Роберт Де Ниро подверг критике президента США Дональда Трампа, в частности, его инициативу о введении пошлин на кинопродукцию, произведенную за пределами страны. Актер призвал к немедленным действиям и протестам против данной политики.

Ранее сообщалось, что организаторы Каннского кинофестиваля решили запретить откровенные наряды.