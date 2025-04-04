Депутат Боярский: в Роскомнадзоре внимательно изучат деятельность беглого иноагента Noize MC* и его заработки

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по информполитике и информтехнологиям Сергея Боярского, в Роскомнадзоре внимательно изучат деятельность беглого музыканта-иноагента Noize MC (Ивана Алексеева)*. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что с 1 марта любые доходы иноагентов должны зачисляться на спецсчет, которым они не могут распоряжаться до снятия иноагентского статуса.

Ранее сообщалось, что депутат Хамитов подготовил обращение в Роскомнадзор из-за Noize MC* на отечественных цифровых платформах.

*признан иноагентом в РФ и внесен в соответствующий реестр.