Депутат Хамитов подготовил обращение в Роскомнадзор из-за Noize MC на отечественных цифровых платформах

По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, Роскомнадзор должен пресечь распространение на отечественных цифровых платформах нового альбома беглого музыканта-иноагента Noize MC (Ивана Алексеева)*. Об этом сообщает Life.ru.

Он также подготовил соответствующее обращение в надзорное ведомство.

По мнению парламентария, указанный музыкант, который покинул Россию, популярен не только своими русофобскими высказываниями, а также и конкретной финансовой помощью украинской армии, о которой он не стесняется заявлять публично. При этом отечественные площадки помогают зарабатывать предателям, направляющим вырученные средства врагам России, спонсируя их агрессию.

Он подчеркнул, что Роскомнадзору предстоит проверить размещенные музыкальные произведения рэпера на признаки экстремизма и оправдания терроризма.

Ранее сообщалось, что в Москве подожгли дверь квартиры рэпера Noize MC.

*признан иноагентом в РФ и внесен в соответствующий реестр.