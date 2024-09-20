Депутат Бородай: футболисты должны сами осознать важность помощи участникам спецоперации

На днях движение «Ветераны России», заметив, что ряд футболистов всеми силами показывают свое материальное благополучие за счет высоких гонораров, призвало их направлять часть заработка на нужды спецоперации. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая, он не считает нужным присоединяться к данному призыву. Об этом сообщает Life.ru.