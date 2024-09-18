Движение «Ветераны России» призывает российских футболистов поддержать солдат СВО

Российских футболистов попросили выделить часть своих внушительных зарплат на помощь бойцам СВО вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие подарки для своих женщин, сообщил SHOT.

Недавно бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко дом стоимостью 190 млн руб. В нем пять спальных комнат, бильярдная, сауна, тренажерный зал и другие удобства.

Подарок от Павла Мамаева для его жены Надежды, которая недавно родила сына, оказался менее роскошным: он преподнес ей новый «гелендваген» за 30 млн руб.

Движение «Ветераны России» обратило внимание на эти факты. Общественников возмутило, что знаменитые спортсмены не делают ничего для поддержки своей страны.

При этом Тарасов вместе с рэпером T-Killah участвует в создании команды «Родина Медиа».

В связи с этим представители движения обратились в РФС с предложением финансовой поддержки бойцов СВО, предлагая спортсменам донатить часть своих доходов на закупку оборудования, гигиенических предметов и гуманитарной помощи.

«Мы наблюдаем, как такие знаменитые спортсмены, как Павел Мамаев и Дмитрий Тарасов, демонстрируют свое благосостояние через дорогие подарки. Но где их поддержка тем, кто защищает родину? Мы не просим их отказаться от всего, но призываем использовать часть своих средств для помощи бойцам СВО. Их пример может вдохновить других и доказать, что настоящий патриотизм выражается не только в спортивных успехах или медийных проектах, но и в реальной поддержке тех, кто стоит на защите страны», — заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Ранее сообщалось, что двум россиянам дали почти 20 лет тюрьмы за изготовление 11 кг мефедрона.