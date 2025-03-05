Депутат Бурляев дал оценку фильму «Анора» для русской души
В Госдуме назвали фильм «Анора» неприемлемым для русской души
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По словам депутата нижней палаты парламента Николая Бурляева, фильм «Анора» с участием отечественных актеров является «антирусским», а сама кинопремия «Оскар» неприемлема для русской души. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что указанный кинофильм он не смотрел, однако ознакомился с синопсисом картины, на основе которого сделал вывод, что фильм «антирусский» и «антироссийский».
По мнению парламентария, России не по пути с «Оскаром», и в стране станут создаваться создавать свои фестивали, которые будут транслироваться так же широко, как транслируется «Оскар». Однако это будут фестивали на правильных основах, то есть основаны на традиционных духовно-нравственных ценностях.
Ранее Роберт Дауни-младший отметил игру Юры Борисова в «Аноре» на «Оскаре».