Депутат Чернышов заявил о дискредитации Евровидения

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова, в последние годы Евровидение, которое раньше было интересным песенным конкурсом, дискредитировало себя и молодые люди в нашей стране вовсе считают зазорным отправлять исполнителей от России для участия в нем. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в нашей стране сегодня запускается собственный песенный конкурс — Интервидение, к которому также можно привлекать участников Евровидения прошлых лет.

По мнению депутата, Евровидение стало зашкварным и себя дискредитировало, это даже больше уже «Фриковидение», то есть конкурс является засильем фриков.

Ранее стало известно, поедут ли «Бурановские бабушки» на Евровидение в 2025 году.