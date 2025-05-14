Стало известно, поедут ли «Бурановские бабушки» на «Евровидение» в 2025 году

Руководитель коллектива «Бабушки из Бураново» Ольга Туктарева в беседе с aif.ru ответила , почему артистки не смогут второй раз выступить на вокальном конкурсе «Евровидение».

Музыкальная фольклорная группа из села Бураново выступала на международном конкурсе в 2012 году, заняв почетное второе место. При этом в полуфинале конкурса «Евровидение-2025» в Швейцарии показали архивное выступление артисток. Это породило слухи о том, что творческий коллектив снова может появиться на конкурсе.

Однако руководитель певиц Ольга Туктарева опровергла информацию. Она объяснила, почему звезды больше не поедут на зарубежное мероприятие, где их когда-то приняли столь тепло.

«Ну. конечно, нет. Зачем? Уже не надо нам, и им не одолеть это. Нам же уже восемьдесят семь, восемьдесят пять, восемьдесят шесть. И два раза на одну и ту же гору не взбираемся», — поделилась она, добавив, что о показе архивного видео на конкурсе она узнала из СМИ.

По ее словам, бабушкам уже «не по силам» преодолевать далекие дистанции, им хорошо на родных землях. Прошлое достижение, как отметила руководитель, помогло построить храм, что было важно. Но история успеха кончилась: далее коллектив радует только в Удмуртии и иногда Кировской области, Мособласти, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Словом, бабушки не выбираются слишком далеко от родного региона.

К тому же, у певиц свои благотворительные планы. Они работают, чтобы в лучшем виде построили дом милосердия для одиноких бабушек и дедушек. В строение уже провели газ и воду. Остались лишь внутренние работы.

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