В Москве подожгли дверь квартиры рэпера Noize MC

В Москве произошел инцидент с квартирой рэп-рок-исполнителя Ивана Алексеева*, более известного поклонником под псевдонимом Noize MC*. Кто-то поджег дверь в его квартиру, об этом рассказал телеграм-канал Baza.

Авторы микроблога привели видео, снятое в подъезде того дома, где живет музыкант. На стене рядом с его дверью сделана крупная надпись «Привет врагу и предателю Ване Нойз МС». Судя по подписи, ее сделал некто Пианист. Помимо этого, он поджег дверь квартиры, облив ее бензином.

«К счастью, огонь не перешел на другие квартиры, однако в коридоре теперь придется делать ремонт», — указала Baza.

Ранее подобная же выходка была проделана с дверью в квартиру Егора Бортника*, более известного как Лева из «Би-2». Там также была оставлена подобная надпись на стене, ее тоже сделал некий Пианист. Сам Бортник с гордостью говорит, что постоянно оказывает помощь Украине и ВСУ, его общая помощь якобы уже перевалила за €100 тыс.

*признаны иноагентами в РФ и внесены в соответствующий реестр.