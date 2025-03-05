Депутат Иванов призвал ограничить пиар-акцию турецких сериалов

В последнее время на российских онлайн-платформах и рекламных баннерах все чаще появляются анонсы турецких сериалов, что вызывает обеспокоенность у представителей власти. По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, популяризация подобных шоу наносит вред традиционным отечественным ценностям. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что турецкие сериалы пропагандируют модели поведения, которые противоречат идеалам крепкой семьи и верности, что оказывает разлагающее влияние на молодое поколение, поскольку показываются откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь.

По мнению брянского парламентария, имеется ряд мер для защиты культурного пространства России, в числе которых и исключение турецких сериалов из топовых рекомендаций на онлайн-платформах и ограничение их рекламы в публичном пространстве.

Он добавил, что также важна разработка системы экспертной оценки контента, чтобы тот соответствовал традиционным ценностям.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Великолепный век» вызвал ажиотаж у россиянок в центре Москвы.