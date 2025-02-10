Актер из сериала «Великолепный век» вызвал ажиотаж у россиянок в центре Москвы

Турецкий актер Бурак Озчивит, который сыграл Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век», 9 февраля прилетел в Москву, спровоцировав ажиотаж среди россиянок в центре российской столицы. Об этом сообщил журнал «Voice».

Сразу по прилету в Москву артист опубликовал свою фотографию на трапе самолета. Оделся он по погоде: в меховую ушанку, утепленную парку, а также брюки с кроссовками. Практически сразу после прибытия Озчивит погулял по роще, почти по щиколотку погрузившись ногами в снег, что вызвало в нем положительные эмоции. Не обошлась прогулка и без нескольких фото.

После отдыха на природе Бурак отправился в центр Москвы. Там он сделал кадры в ресторане, из которого были видны башни Кремля. Опубликованные изображения вызвали среди россиянок шквал эмоций. Дошло до того, что одна из ценительниц таланта турка заявила: «Малкочоглу, просто женись на мне!».

Напомним, в феврале минувшего года звезда турецких сериалов Озчивит разочаровал московских фанаток, выложивших по 50 тысяч рублей за встречу со своим кумиром.