Депутат Милонов считает, что уехавшие в Израиль российские звезды сами себя прокляли

С момента эскалации конфликта в Израиле тяжело пришлось и многим отечественным звездам, поскольку они оказались в эпицентре военных действий. В аэропорту были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин*, Глюкозе пришлось провести двое суток в бомбоубежище, Андрей Макаревич* находится в Германии и планирует лететь в Лондон. При этом в Россию возвращаются рядовые граждане. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, среди уехавших есть люди, поступившие так на эмоциях и не подумавши, их страна может простить. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что таких людей Россия может принять как родных.

По мнению парламентария, звезды же выбрали дорогу Иуды и являются вечными изгнанниками.

Он уточнил, что они сами себя, по сути, прокляли, предав родину.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».

*Внесены в список иноагентов РФ.