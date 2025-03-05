Депутат Останина оценила приговор Блиновской

По словам депутата нижней палаты парламента Нины Останиной, блогерша Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии, не думала о своих детях, когда плясала в юбке со стразами, при этом обманывая сотни людей. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что вердикт Блиновской, вынесенный судом, был справедливым.

По мнению парламентария, наказание блогерше назначили за неуплату налогов, тем не менее ею были обмануты тысячи людей, когда она продавала свои образовательные курсы и рекламировала марафоны желаний. А о детях надо было раньше думать, до ареста.

Она отметила, что в указанной ситуации будет защищать не Блиновскую, а обманутых ею людей, потому что кто-то из них брал кредит и передавал ей последние деньги, а у них тоже имеются дети.

Ранее профайлер Анищенко дал оценку эмоциям Блиновской во время вынесения приговора.