Профайлер Анищенко дал оценку эмоциям Блиновской во время вынесения приговора

По словам профайлера Ильи Анищенко, «королева марафонов» Елена Блиновская старалась сохранять спокойствие на последнем судебном заседании, в ходе которого ей огласили окончательный приговор, однако в тот момент она испытывала не стыд и не вину. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что у блогерши какой-либо стыд однозначно отсутствует, однако заметно, что чувствует напряжение, особенно это видно в области губ. Таким образом, Блиновская пытается сохранять самообладание, но выдает себя.

По мнению эксперта, на лице и в позе блогерши были заметны признаки сильного напряжения и стресса. Напряженные уголки губ и учащенное моргание говорили о том, что ее организм старался справиться с сильным стрессом и тревогой.

Он добавил, что поджатые губы могут говорить о подавляемом гневе, а руки, скрещенные на груди, указывают на желание скрыть негативные эмоции.

Ранее стало известно, что суд не дал Блиновской отсрочку от наказания.