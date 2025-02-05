По словам депутата нижней палаты парламента Нины Останиной, Россия не должна уподобляться тем, кто сегодня старается отменить всю русскую культуру, поскольку это было бы большой глупостью. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что российские дети должны знать и русские сказки, и лучшие произведения, на которых воспитываются подрастающие поколения в прочих государствах. Это позволяет сравнивать, чем отличаются наши русские герои от зарубежных, что всегда интересно.

По мнению парламентария, Россия ни с кем не хочет воевать, она никогда ни с кем не хотела воевать, поэтому важно, чтобы будущие поколения воспитывались в духе любви и уважения, как всегда было свойственно русской литературе и культуре.

Ранее она возмутилась свадьбой малолетних цыган.